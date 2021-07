A Roma torna a splendere Piazza Farnese (Di venerdì 30 luglio 2021) Completati i lavori di manutenzione e riqualificazione degli impianti che illuminano le fontane, Palazzo Farnese e la facciata della Chiesa di Santa Brigida. Gli interventi sono stati realizzati da Areti, società del Gruppo ACEA che gestisce la rete elettrica, con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e rientrano nel piano del Comune per la valorizzazione dei monumenti con le illuminazioni artistiche. abr/gtr/col su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) Completati i lavori di manutenzione e riqualificazione degli impianti che illuminano le fontane, Palazzoe la facciata della Chiesa di Santa Brigida. Gli interventi sono stati realizzati da Areti, società del Gruppo ACEA che gestisce la rete elettrica, con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e rientrano nel piano del Comune per la valorizzazione dei monumenti con le illuminazioni artistiche. abr/gtr/col su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Roma torna Roma, nuova illuminazione artistica per Piazza Farnese Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 30 Luglio 2021 ROMA - A Roma torna a splendere Piazza Farnese. Sono stati completati i lavori di manutenzione e riqualificazione degli impianti che illuminano le fontane, Palazzo Farnese e la facciata della Chiesa di Santa ...

A Pieve, "Il giovane Perugino" su maxi schermo in 3D ... 30 luglio 2021 - Domani sera, dalle 21.30, "Il giovane Perugino" torna protagonista nella sua ... partendo proprio dalla Pieve, posta sulla strada che conduceva da Firenze a Roma, quasi a segnare un ...

Audiovisivo, dal 13 al 17 ottobre a Roma torna Mia Market AgCult Roma, nuova illuminazione artistica per Piazza Farnese ROMA (ITALPRESS) – A Roma torna a splendere Piazza Farnese. Sono stati completati i lavori di manutenzione e riqualificazione degli impianti che illuminano le fontane, Palazzo Farnese e la facciata ...

Torna l’edizione estiva del Carnevale Storico a Bibbiena Arezzo, 30 luglio 2021 - Dopo lo stop per la pandemia ritorna il Carnevale storico di Bibbiena, uno dei più antichi d’Italia, e visto il successo del 2019 ripropone la cena spettacolo “Il Banchetto de ...

