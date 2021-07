Orto botanico in Città Alta e ad Astino: da scoprire anche in agosto (Di giovedì 29 luglio 2021) Laboratori e visite anche nel mese di agosto: ecco gli orari dell’Orto botanico Lorenzo Rota di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 29 luglio 2021) Laboratori e visitenel mese di: ecco gli orari dell’Lorenzo Rota di Bergamo.

Advertising

mattinodipadova : Dopo il sigillo all’Orto Botanico, un altro riconoscimento per la città, questa volta grazie agli otto luoghi simbo… - TgrRaiVeneto : Dopo l'Orto Botanico dell'Università, a ottenere il prestigioso riconoscimento è il progetto che comprende i cicli… - webecodibergamo : Orto botanico in Città Alta e ad Astino: da scoprire anche in agosto - eventiatmilano : L'Orto botanico di Brera a Milano ad agosto resta 'aperto per ferie' - tedpanski : RT @SardegnaG: Si può salvare l'ulivo millenario di Cuglieri bruciato dal rogo dei giorni scorsi: lo ha detto il direttore dell'Orto botani… -