L'allenatore del Santos serve l'assist alla Juventus: "Kaio Jorge vuole andarsene subito" (Di giovedì 29 luglio 2021) Fernando Diniz, tecnico del Santos, ha parlato del futuro di Kaio Jorge: la stella piace alla Juventus. Leggi su 90min (Di giovedì 29 luglio 2021) Fernando Diniz, tecnico del, ha parlato del futuro di: la stella piace

Advertising

DiMarzio : #Ligue1 | Vladimir #Petkovic è il nuovo allenatore del #Bordeaux: ecco il simpatico annuncio del club, che scherza… - ZZiliani : LA LETTURA DEL GIORNO Oggi Andrea #Agnelli presenta #Allegri nuovo allenatore della #Juventus. Sembra trascorso un… - MCriscitiello : Da domani SportItalia seguirà live in esclusiva tutte le partite dell’allenatore italiano del momento che ripartirà… - baroni_tamara : @RafAuriemma Che dici Raffy, ti è piaciuta la risposta del tuo allenatore riguardo quella famosa partita di 3 anni fa? - cheobravo : RT @_Morik92_: #Diniz, allenatore del #Santos, ha dichiarato alla stampa che #KaioJorge non vuole lasciare il club a parametro zero. La #Ju… -