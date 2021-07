Inps: domande esonero contributivo autonomi prorogate a 30/9 (Di giovedì 29 luglio 2021) Scadenza della presentazione delle domande per l'esonero contributivo per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps prorogata dal 31 luglio al 30 settembre 2021. L'Inps, con una circolare di prossima ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Scadenza della presentazione delleper l'per i lavoratoriiscritti all'prorogata dal 31 luglio al 30 settembre 2021. L', con una circolare di prossima ...

