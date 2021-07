Impresa Paltrinieri | è argento negli 800 stile

(Di giovedì 29 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Gregorioha vinto la medaglia d'800libero ai Giochi di Tokyo. L'azzurro ha chiuso in 7'42"11, arrivando a soli 24 centesimi dall'oro conquistato ...

Ultime Notizie dalla rete : Impresa Paltrinieri

Ore 3.40 ARGENTO PER! Ce l'ha fatta Gregorio: ha vinto la medaglia d'... E invece arriva l'dalla corsia otto. Ore 3.20 CANOTTAGGIO, ORO PER L'ITALIA!incredibile ...E la giornata continua con l'di Gregha vinto la medaglia d'argento negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo. L'azzurro ha chiuso in 7'42'11, arrivando a soli 24 ...Il campione olimpico di Rio 2016 nei 1500 stile libero si é piazzato dietro solto allo statunitense Robert Finke, con un distacco di appena 24 centesimi ...Un oro e un bronzo nel canottaggio, Paltrinieri d’argento negli 800 stile libero: le medaglie conquistate dagli azzurri nella notte alle Olimpiadi di Tokyo E’ stata una notte brillante, quella appena ...