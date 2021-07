Green pass | Fdi protesta e occupa l’Aula

(Di giovedì 29 luglio 2021)di Fratelli d’Italia che hatoalla Camera e la seduta è stata sospesa. Al termine dellaha respinto la questione pregiudiziale presentata da Fdi sul decreto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche. Il dl contiene le norme sule sulla revisione dei parametri per la classificazione delle zone di rischio secondo i contagi. Al termine della votazione, la seduta è stata nuovamente sospesa per lo svolgimento della conferenza dei capigruppo che deve ...

Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - andreapezzi : Condivido appieno le parole di #Cacciari sul tema del green pass. Per quel che vale sento la necessità di dirlo: ci… - DavPoggi : RT @vocedelpatriota: Montaruli (FdI): “Green pass contro la Costituzione, crea disparità tra cittadini” - cardalapizza : RT @laGigogin: Gli si fa' troppa importanza ai #novax. Il Paese Reale si sta vaccinando e sta scaricando il Green Pass. A fronte di qualche… -

La scarsa adesione alle proteste contro il'È l'affermazione della ragione contro l'irrazionalità e anche contro francamente la stupidità'. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a Cetara (Salerno), ha risposto ...'Ecco perché dico no ale alla logica del sorvegliare e punire', titola l'editoriale, pubblicato ieri sul quotidiano La Stampa, con cui Massimo Cacciari ha posto una serie di domande alla scienza e al diritto in ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - Sono "41,3 milioni i green pass scaricati" fino a questa mattina. Lo ha riferito il ministro della Salute, Roberto Speranza nel corso del question time ...Amiatanews: Firenze 29/07/2021 L’Agenzia italiana del farmaco dà il via libera per l’utilizzo di Moderna nei minori di età pari o superiore a 12 anni L’effetto green pass ha comportato in toscana 32.8 ...