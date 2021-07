Google Fit organizza tutti i dati di salute e fitness in un unico posto (Di giovedì 29 luglio 2021) Google sta lanciando una nuova scheda che consente di sfogliare i dati di salute e fitness in un unico posto. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 29 luglio 2021)sta lanciando una nuova scheda che consente di sfogliare idiin un. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

mobileworld_it : Google Fit si aggiorna: arriva il nuovo tab in cui trovare tutto quello che cercate (foto) - Zach28150464 : Merica in Space: - pcexpander : Da Strava a Google Fit: le migliori app per monitorare la salute - JrAlbertus : Ahah - infoitscienza : Da Strava a Google Fit: le migliori app per monitorare la salute -