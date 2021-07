Goal of the Season 2020/21: vince la rovesciata di Taremi. Insigne secondo (Di giovedì 29 luglio 2021) La rovesciata di Mehdi Taremi in Champions League contro il Chelsea è stata scelta dalla UEFA come Goal of the Season La UEFA ha svelato i risultati del sondaggio per il gol più bello della stagione appena conclusa. In gara anche Lorenzo Insigne che è arrivato secondo grazie alla perla contro il Belgio con il tiro a giro che ha illuminato Euro 2020. Sul gradino più alto del podio c’è Mehdi Taremi del Porto: scelta la sua rovesciata nei quarti di finale contro il Chelsea. Terzo classificato Roofe dello Standard Liegi con il gol da metà ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Ladi Mehdiin Champions League contro il Chelsea è stata scelta dalla UEFA comeof theLa UEFA ha svelato i risultati del sondaggio per il gol più bello della stagione appena conclusa. In gara anche Lorenzoche è arrivatograzie alla perla contro il Belgio con il tiro a giro che ha illuminato Euro. Sul gradino più alto del podio c’è Mehdidel Porto: scelta la suanei quarti di finale contro il Chelsea. Terzo classificato Roofe dello Standard Liegi con il gol da metà ...

Advertising

romeoagresti : Appuntamento alle 14.30 con la prima conferenza stampa stagionale di #Allegri // Allegri’s first press conference o… - romeoagresti : L’agente di ##Dybala, Jorge Antun, tra lunedì e martedì è atteso a Torino: entra nel vivo il rinnovo della Joya //… - romeoagresti : La #Juventus, in caso di cessione di #Demiral, non deve riconoscere percentuali al #Sassuolo. Era una clausola scad… - Brownn002 : The goal is 1 comma zero zero zero comma zero zero zero comma zero zero zero dollas - napolista : Il #tiraggiro è arrivato secondo al “Uefa Goal of the Season”. Ha vinto il concorso Mehdi Taremi del Chelsea, con l… -