Giustizia, Conte: 'Non è la nostra riforma ma l'abbiamo migliorata' (Di giovedì 29 luglio 2021) 'Non è la nostra riforma ma abbiamo contribuito a migliorarla'. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in merito al via libera del Consiglio dei ministri alla proposta di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 luglio 2021) 'Non è lamacontribuito a migliorarla'. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, in merito al via libera del Consiglio dei ministri alla proposta di ...

Advertising

petergomezblog : Giustizia, la Lega si accoda: “Salvare processi per mafia, droga e violenze sessuali”. Conte: “Politica decide prio… - fattoquotidiano : Riforma Giustizia, Conte: “Accordo vicino? Lavoriamo affinché i processi si facciano” - fattoquotidiano : Giustizia, Toninelli: “Conte? La persona giusta per trattare, conosce bene il diritto”. E sulla riforma: “Occhio ai… - danieledv79 : RT @martinoloiacono: FLASH -GIUSTIZIA: CONTE, 'M5S GRANDE FAMIGLIA, FIDUCIOSO CHE SAREMO COMPATTI'- FLASH. Conte il compattatore. - enniogiannascol : @EnricoLetta @pdnetwork Hanno raggiunto un accordo sulla schiforma della Giustizia che a me non piace, per me è f… -