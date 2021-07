F1 | Fia respinge ricorso Red Bull | Hamilton conserva vittoria in Gran Bretagna

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 luglio 2021) La Fia ha respinto ildella Redper quanto riguarda il caso dell’incidente tra Lewise Max Verstappen nelPremio didi Formula 1, vinto dal britannico con l’olandese che è invece stato costretto al ritiro. La scuderia austriaca aveva chiesto una pena più dura ed equa, ma come riferisce Autosprint la federazione internazionale ha stabilito che le prove portate non fossero sufficienti a riaprire il fascicolo. Dunque nessuna ulteriore iniziativa in tal senso. SportFace.