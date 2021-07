E’ finita tra Myriam Catania e Quentin Kammermann (Di giovedì 29 luglio 2021) La crisi tra i due era già nell’aria da tempo, ma non c’entra la relazione (smentita) di Myriam Catania con il collega gieffino Mario Ermito Amore al capolinea quello tra Myriam Catania e Quentin Kammermann: i due si sono detti addio dopo cinque anni di relazione e la nascita di un figlio, Jacques. A dire il vero, voci di una crisi tra di loro si erano fatte sempre più insistenti quando a lei (reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 5) era stata accreditata una relazione, poi smentita, con il compagno d’avventura Mario Ermito. Oggi è Kammermann, ... Leggi su zon (Di giovedì 29 luglio 2021) La crisi tra i due era già nell’aria da tempo, ma non c’entra la relazione (smentita) dicon il collega gieffino Mario Ermito Amore al capolinea quello tra: i due si sono detti addio dopo cinque anni di relazione e la nascita di un figlio, Jacques. A dire il vero, voci di una crisi tra di loro si erano fatte sempre più insistenti quando a lei (reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 5) era stata accreditata una relazione, poi smentita, con il compagno d’avventura Mario Ermito. Oggi è, ...

