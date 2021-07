Danneggiano un semaforo e un' auto in sosta | individuati si difendono | ' Non ci siamo accorti di nulla'

(Di giovedì 29 luglio 2021) RECANATI -une un'in, poi scappano dopo l' incidente . La polizia locale è stata impegnata in due casi simili avvenuti in due giorni, portando a termine le indagini ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Danneggiano semaforo

corriereadriatico.it

RECANATI -une un'auto in sosta, poi scappano dopo l' incidente . La polizia locale è stata impegnata in due casi simili avvenuti in due giorni, portando a termine le indagini grazie alle ...... più in generale, contro tutte le iniziative chei nostri prodotti di qualità. Una ...l'iniziativa dei consorzi del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano contro l'etichettatura a".