Covid, Gimbe: “Entrati nella quarta ondata. Scuola? Rischioso puntare solo sui vaccini, si devono affrontare criticità emerse quest’anno” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Il virus circola più di quanto documentato dai nuovi casi identificati: di fatto siamo Entrati nella quarta ondata“. Nino Cartabellotta commenta così i nuovi dati che emergono dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che nella settimana tra il 21 e il 21 luglio rileva un aumento del 64,8% dei nuovi contagi. I casi settimanali, però, “sono sottostimati dall’insufficiente attività di testing e dalla mancata ripresa del tracciamento dei contatti, reso sempre più difficile dall’aumento dei positivi”, sottolinea il presidente della Fondazione. L’incidenza supera i 50 casi per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) “Il virus circola più di quanto documentato dai nuovi casi identificati: di fatto siamo“. Nino Cartabellotta commenta così i nuovi dati che emergono dal monitoraggio settimanale della Fondazione, chesettimana tra il 21 e il 21 luglio rileva un aumento del 64,8% dei nuovi contagi. I casi settimanali, però, “sono sottostimati dall’insufficiente attività di testing e dalla mancata ripresa del tracciamento dei contatti, reso sempre più difficile dall’aumento dei positivi”, sottolinea il presidente della Fondazione. L’incidenza supera i 50 casi per ...

