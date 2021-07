Conte sull'accordo per la giustizia: 'Non è la nostra riforma ma l'abbiamo migliorata' (Di giovedì 29 luglio 2021) Il leader del M5s, Giuseppe Conte, in merito al via libera del Cdm alla proposta di mediazione sulla riforma del processo penale si è espresso dicendo: "Non è la nostra riforma, ma abbiamo contribuito ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 luglio 2021) Il leader del M5s, Giuseppe, in merito al via libera del Cdm alla proposta di mediazionedel processo penale si è espresso dicendo: "Non è la, macontribuito ...

Advertising

christianrocca : Il sottosegretario del governo Draghi che non sa che l’Italia è il principale beneficiario dei fondi europei a CAUS… - LaStampa : Conte leader convince solo i 5 Stelle: gli italiani scettici sull’ex premier - Valeriotta_ : A leggere i twit sull'ultimo giorno di 'vecchia vita' vi giuro che mi è salita un'ansia incredibile. Mi è tornata i… - marinellafly12 : RT @ErmannoKilgore: Stranamente non si fanno più i nomi come si facevano con #Toninelli e #Conte…il Ministero intervenga…??????facciamo interv… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: ++ CONTE E QUEL SILENZIO DEL M5S SULL'ASSUNZIONE DEL FIGLIO DI TABACCI ++ -