Canone Rai: l’imposta resta in bolletta. Ecco quanto pesa e l’impegno con l’Europa (Di giovedì 29 luglio 2021) L’ipotesi di una cancellazione della tassa rilanciata da alcuni rumors di stampa non trova alcuna conferma nel governo e non sarà oggetto di un intervento ad hoc nella bozza del disegno di legge sulla concorrenza Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 29 luglio 2021) L’ipotesi di una cancellazione della tassa rilanciata da alcuni rumors di stampa non trova alcuna conferma nel governo e non sarà oggetto di un intervento ad hoc nella bozza del disegno di legge sulla concorrenza

Advertising

Agenzia_Ansa : Canone Rai eliminato dalla bolletta dell'elettricità. Ecco come cambierà la tassa sulla televisione di Stato #ANSA - ilriformista : Contrordine sulla tassa tv, nel o di legge per la concorrenza non c’è una norma per la cancellazione del canone Rai… - MediasetTgcom24 : Il canone Rai uscirà dalla bolletta elettrica: 'Onere improprio' #CanoneRai - gpellarin84 : RT @OGiannino: Ridacchio non sorpreso, a sindacati RAI “sulle barricate” contro prime parole del neopresidente Fuortes. Che follia dire che… - simoncol2 : RT @Fedoraquattroc2: Io non ho capito perché la #Rai - CON NOMINE A CHIAMATA DIRETTA MENTRE NOI ABBIAMO FATTO CONCORSI, non fa veder quest… -