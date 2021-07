Calciomercato Atalanta, due nomi in lizza per il dopo Ilicic (Di giovedì 29 luglio 2021) Calciomercato Atalanta, i bergamaschi pronti a rimpiazzare Josip Ilicic, ormai sempre più vicino alla cessione Come riportato dal Corriere di Bergamo, Josip Ilicic è destinato a lasciare l’Atalanta. Il Milan è la destinazione preferita dallo sloveno, anche se i rossoneri non hanno ancora presentato una vera e propria offerta ai bergamaschi. La formazione nerazzurra comincia però a guardarsi intorno. A mister Gasperini piace molto la duttilità di Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona, sul quale è però attiva anche la Fiorentina. Il sogno resta invece Domenico Berardi, per il quale però il Sassuolo spara ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021), i bergamaschi pronti a rimpiazzare Josip, ormai sempre più vicino alla cessione Come riportato dal Corriere di Bergamo, Josipè destinato a lasciare l’. Il Milan è la destinazione preferita dallo sloveno, anche se i rossoneri non hanno ancora presentato una vera e propria offerta ai bergamaschi. La formazione nerazzurra comincia però a guardarsi intorno. A mister Gasperini piace molto la duttilità di Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona, sul quale è però attiva anche la Fiorentina. Il sogno resta invece Domenico Berardi, per il quale però il Sassuolo spara ...

