Borsa: Milano in rialzo (+0,4%) con Stm, spread a 107 punti (Di giovedì 29 luglio 2021) La Borsa di Milano conferma il rialzo dell'avvio con il Ftse Mib che guadagna lo 0,4% a 25.362 punti. Tra i titoli sotto la lente Stm che è la maglia rosa (+3,18%) dopo la semestrale chiusa con ricavi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Ladiconferma ildell'avvio con il Ftse Mib che guadagna lo 0,4% a 25.362. Tra i titoli sotto la lente Stm che è la maglia rosa (+3,18%) dopo la semestrale chiusa con ricavi ...

'No Green Pass', flop delle fiaccolate organizzate in 12 città. In piazza anche la Lega Meno di mille a Roma, gruppi sparuti, composti da non più di 200 persone in ognuna delle altre 11 città, a Milano a Santa Teresa di Gallura. "Eravamo pochi ma buoni" si consolano i partecipanti. Mentre ieri si è registrata un'affluenza record, con file chilometriche, all'hub vaccinale di Roma Termini, ...

