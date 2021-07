Wentworth Miller e la diagnosi di autismo: «È una cosa che non cambierei» (Di mercoledì 28 luglio 2021) A 49 anni Wentworth Miller, l’attore protagonista di Prison Break, ha scelto di condividere con il mondo la notizia di aver ricevuto una diagnosi di autismo da adulto lo scorso anno. Lo ha fatto su Instagram, aggiungendo che «non è una cosa che cambierei: essere immediatamente autistico è fondamentale per quello che sono, per tutto ciò che ho raggiunto». Insieme alla foto di un quadrato bianco, Miller ha scritto: «Questo autunno sarà un anno da quando ho ricevuto la diagnosi informale di autismo. Preceduta da un’autodiagnosi. Seguita da una diagnosi formale. È stato un processo lungo e imperfetto che ha bisogno di aggiornamento. Sono un uomo di mezza età. Non un bambino di 5 anni». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 luglio 2021) A 49 anni Wentworth Miller, l’attore protagonista di Prison Break, ha scelto di condividere con il mondo la notizia di aver ricevuto una diagnosi di autismo da adulto lo scorso anno. Lo ha fatto su Instagram, aggiungendo che «non è una cosa che cambierei: essere immediatamente autistico è fondamentale per quello che sono, per tutto ciò che ho raggiunto». Insieme alla foto di un quadrato bianco, Miller ha scritto: «Questo autunno sarà un anno da quando ho ricevuto la diagnosi informale di autismo. Preceduta da un’autodiagnosi. Seguita da una diagnosi formale. È stato un processo lungo e imperfetto che ha bisogno di aggiornamento. Sono un uomo di mezza età. Non un bambino di 5 anni».

