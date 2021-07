TIM-DAZN, Antitrust: “Visione del campionato di calcio di Serie A al via regolarmente” (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – “Le iniziative e le modifiche all’accordo da parte di Tim e di DAZN sono idonee, allo stato, a impedire che durante il procedimento di accertamento si produca un danno grave e irreparabile per la concorrenza”. Queste le conclusioni con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell’accordo fra Tim e DAZN per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei diritti per la Visione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. Secondo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – “Le iniziative e le modifiche all’accordo da parte di Tim e disono idonee, allo stato, a impedire che durante il procedimento di accertamento si produca un danno grave e irreparabile per la concorrenza”. Queste le conclusioni con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell’accordo fra Tim eper la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei diritti per ladelle partite deldidiA nel triennio 2021-2024. Secondo ...

Advertising

pc_947 : A chi vedrà la @SerieA su @DAZN_IT SOLO in streaming per i prossimi 3 anni, gli faccio tanti auguri. #dirittitv #SerieA #Dazn #Tim - pc_947 : Tanto già nelle prime giornate tra agosto e settembre ci saranno SICURO problemi con #Dazn. A settembre li mando a… - pc_947 : Istruttoria su accordo #Tim-#Dazn per la @SerieA ? Una farsa totale. C'è da schifarsi di tutto ciò. Pure la stessa… - fcim19O8 : @TIM_vision @TIM4ULuca @TIM4UFabio @TIM4USara ieri ho attivato Tim Vision, ho attivato già dazn e infinity. Alla re… - dietrologismi : RT @finanzaitaliana: I rischi dell'accordo Tim-Dazn: dai primi controlli è emersa la necessità di adottare misure cautelari affinché la par… -