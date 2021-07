Temptation Island, Manuela e Luciano stanno insieme: arriva la conferma (Di mercoledì 28 luglio 2021) Temptation Island, Manuela e Luciano sono fidanzati dopo l’esperienza del programma: la foto che svela tutto (screenshot video)Manuela Carriera e Stefano Sirena hanno partecipato a Temptation Island perché avevano la necessità di capire se dopo quattro anni e mezzo di fidanzamento la loro storia potesse proseguire. I dubbi che avevano erano giusti, i presupposti per continuare non c’erano e hanno ceduto alle tentazioni. Manuela e Stefano hanno vissuto infatti momenti di tensione all’ultimo falò che ha sancito definitivamente la rottura tra ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 luglio 2021)sono fidanzati dopo l’esperienza del programma: la foto che svela tutto (screenshot video)Carriera e Stefano Sirena hanno partecipato aperché avevano la necessità di capire se dopo quattro anni e mezzo di fidanzamento la loro storia potesse proseguire. I dubbi che avevano erano giusti, i presupposti per continuare non c’erano e hanno ceduto alle tentazioni.e Stefano hanno vissuto infatti momenti di tensione all’ultimo falò che ha sancito definitivamente la rottura tra ...

Stefano e Manuela escono allo scoperto. Arrivano le foto (del bacio) con i tentatori Stefano e Manuela sono usciti separati da Temptation Island , ma hanno impiegato poco tempo a rifarsi una vita amorosa. Entrambi, infatti, hanno scelto di proseguire la conoscenza con i single conosciuti nel villaggio. Stefano con Federica e ...

«Temptation Island 2021», cos è successo durante la finale

Temptation, Manuela e Stefano post reality: lui innamorato di Federica, la bacia su IG Grandi colpi di scena nel corso della puntata finale di Temptation Island 2021, durante la quale c'è stato il falò tra Manuela e Stefano. La coppia di fidanzati si è ritrovata al confronto conclusivo ...

