Sergio Mattarella | Chi limita la nostra libertà è il virus | non le regole per sconfiggerlo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “Chilaè il, non leper”. Sono le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica,, durante la cerimonia del Ventaglio. Il discorso del Capo dello Stato è un messaggio chiaro ai no-vax e ai partiti che gli strizzano l’occhio. “La vaccinazione - aggiunge- è un dovere civico”. Pubblichiamo il discorso integrale Gentile Presidente,la sua relazione, così puntuale, propone spunti interessanti. Ne riprenderò alcuni, sui quali posso esprimermi, senza entrare in ...

Come ogni anno, si svolge oggi al Quirinale la consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione stampa parlamentare al presidente della Repubblica,. Una cerimonia che ha una lunga tradizione - il primo ventaglio è stato consegnato nel luglio del 1893 - e che rappresenta un momento di confronto tra la stampa e il capo dello stato ...8) Il presidente della Repubblicadopo la manifesta incapacità delle forze che sostenevano Conte di giungere ad una nuova intesa, dando l'incarico a Draghi per un governo di salute ...“La pandemia ha imposto grandi sacrifici in tanti ambiti. Ovunque gravi. Sottolineo quelli del mondo della scuola. Ne abbiamo registrato danni culturali e umani, sofferenze psicologiche diffuse che im ...Il discorso del Capo dello Stato è un messaggio chiaro ai no-vax e ai partiti che gli strizzano l'occhio. "La vaccinazione è un dovere civico" ...