“Per mio figlio non lo faccio”. Alessia Macari, in gravidanza scoppia la bufera: “Non mi piace…” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Alessia Macari, la Ciociara del quiz show Avanti un Altro!, aspetta un bambino. “Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”: in questo modo ha voluto annunciare la cicogna in arrivo. a soubrette è al quarto mese di gravidanza e ha dato la notizia in esclusiva al settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini. È sposata da due anni con il calciatore Oliver Kragl. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini la showgirl ha detto di aver maturato l’idea di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021), la Ciociara del quiz show Avanti un Altro!, aspetta un bambino. “Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”: in questo modo ha voluto annunciare la cicogna in arrivo. a soubrette è al quarto mese die ha dato la notizia in esclusiva al settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini. È sposata da due anni con il calciatore Oliver Kragl. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini la showgirl ha detto di aver maturato l’idea di ...

