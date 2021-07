Nek | la rivelazione sulle sue condizioni di salute | “Deficit serio | ma devo reagire”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’anno nero di Nek Gli ultimi dodici mesi non sono stati per nulla semplici per Filippo Neviani, in arte Nek. Infatti, non solo quest’ultimo ha subìto una serie di cancellazioni di concerto per via del Covid e il conseguente impatto della pandemia sul settore musicale, ma ha avuto anche un incidente. Un brutto infortunio alla L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.