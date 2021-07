MotoGP | Rivola | ' Vogliamo lottare per vincere entro due anni'

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Aprilia è stata una delle note liete della prima metà della stagione 2021, con un progetto migliorato in maniera evidente . Al punto che ora la Casa italiana può puntare a risultati ambiziosi, visto ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Rivola

Massimo, che racconta la progressione della Casa., Aleix Espargaro: 'Adesso voglio il podio' 'La moto ha una buona base' Le prestazioni di Aleix Espargaró sono la conferma dei ...Insomma a Noale hanno lavorato bene e vogliono continuare sotto la gestione positiva di Massimo. Aprilia 7, Espargaro 7, Savadori NG. Petronas - Yamaha, anno difficile Il 2020 per la squadra ...L'intervista all'a.d. Aprilia: "Una casa si costruisce dalle fondamenta, ed è dove siamo oggi, la nostra struttura si sta consolidando. Vogliamo Dovizioso ancora con noi, anche se fosse soltanto come ...Aleix Espargarò e Aprilia all'assalto del primo podio in MotoGP. Andrea Dovizioso continua con l'evoluzione della RS-GP sul circuito di Aragon.