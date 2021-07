Montano: 'È stata una carriera meravigliosa. Avrei firmato per un finale così' (Di mercoledì 28 luglio 2021) E anche Aldo Montano dice ciao a una carriera infinita. Lo fa nella maniera migliore, con una medaglia. 'È una carriera infinita? È una carriera finita...': Aldo sorride, come fa sempre, dopo aver ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 luglio 2021) E anche Aldodice ciao a unainfinita. Lo fa nella maniera migliore, con una medaglia. 'È unainfinita? È unafinita...': Aldo sorride, come fa sempre, dopo aver ...

Advertising

Wally_84 : RT @Gazzetta_it: Montano: “È stata una carriera meravigliosa. Avrei firmato per un finale così” - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: Montano: “È stata una carriera meravigliosa. Avrei firmato per un finale così” - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: Montano, 'Finire così ci avrei messo la firma': (ANSA) - TOKYO, 28 LUG - 'Per un finale di… - Gazzetta_it : Montano: “È stata una carriera meravigliosa. Avrei firmato per un finale così” - NotxMe : RT @perchetendenza: #Fencing: Perché la squadra italiana di sciabola maschile, composta da Aldo Montano, Luca Curatoli, Enrico Berrè e Luig… -