Mara Venier scrive a Maria De Filippi: una lettera rivela i dettagli della profonda amicizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le conduttrici sono legate da un grande affetto, ora ribadito in un testo scritto dalla conduttrice di 'Domenica ... Leggi su today (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le conduttrici sono legate da un grande affetto, ora ribadito in un testo scritto dalla conduttrice di 'Domenica ...

Advertising

nonsuccedma : RT @thevimmies: Per un attimo pensavo fosse Mara Venier - bubinoblog : MARA VENIER SCRIVE A MARIA DE FILIPPI: 'MARIA CI HA REGALATO LA SPERANZA E CI INSEGNA CHE I SOGNI POSSONO REALIZZAR… - osva_o : @ezio14199935 @mara_pi56633301 Questa, unitamente alla venier, è andata??????? - RodrigoB_orgia : @itsadebitches Stiamo replicando mara venier, katia ricciarelli e il caos derivante da una pioggerellina estiva - CronacaSocial : Mara Venier in ospedale per sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico: 'Devo solo pregare Dio'. ????… -