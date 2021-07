Lorella Cuccarini | «Maria De Filippi mi ha appena confermata ad Amici La Rai? Guardo avanti»

(Di mercoledì 28 luglio 2021)E’ approdata adcon lo scetticismo di molti, reduce dal polverone attorno al quale è avvenuta la sua dipartita dalla. Un anno dopo, molte cose sono cambiate eccetto una:sarà nel cast del talent diDe. La showgirl, come prevedibile, ènella nuova edizione, che come DM anticipato partirà prima del previsto. “Demi hanel cast della prossima edizione di ...

Resterebbe, invece, un punto interrogativo su. Quali novità ufficiali, dunque, ci saranno? Per il momento, l'unica certezza è la presenza di Giulia Stabile tra i ballerini ...Da bambina, ha raccontato a Marco Liorni nel corso del programma ItaliaSì! , 'guardavo la tv e sognavo di diventare come Heather Parisi,o Alessandra Martines… Il mio primo ...Lorella Cuccarini esprime cordoglio per la scomparsa di Gianni Nazzaro. Che cosa legava la star della TV al cantante partenopeo?Lorella Cuccarini compie 56 anni e festeggia i suoi 30 anni di matrimonio col produttore Silvio Testi. In un’intervista al settimanale OGGI, in edicola da domani, rivela: «Maria De Filippi mi ha appen ...