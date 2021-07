LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: due errori per Jessica Rossi, uno per De Filippis e Stanco (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.57 10 su 10 in questa serie, 59 su 60 in totale: costanza massima da parte di Stanco fino a questo momento. 6.51 Comincia la terza ed ultima serie odierna del trap femminile: Silvana Stanco riparte da una buona cinquina. 6.11 Situazione ancora incerta al maschile: ben otto atleti hanno commesso appena un errore. 6.00 Termina la seconda serie maschile: sono in due a fare 50 su 50. Il russo Alexey Alipov e il sanmarinese Gian Marco Berti. 5.37 Primo errore della gara di De Filippis: 24 su 25, 49 su 50 il totale. 5.33 Alla grande De Filippis: 20 su ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.57 10 su 10 in questa serie, 59 su 60 in totale: costanza massima da parte difino a questo momento. 6.51 Comincia la terza ed ultima serie odierna del trap femminile: Silvanariparte da una buona cinquina. 6.11 Situazione ancora incerta al maschile: ben otto atleti hanno commesso appena un errore. 6.00 Termina la seconda serie maschile: sono in due a fare 50 su 50. Il russo Alexey Alipov e il sanmarinese Gian Marco Berti. 5.37 Primo errore della gara di De: 24 su 25, 49 su 50 il totale. 5.33 Alla grande De: 20 su ...

