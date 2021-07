Israele | la Knesset si mobilita contro Ben&Jerry' s

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Lasi ètala società di gelati Ben&Jerry's dopo che questa ha reso noto che, per restare fedele ai propri ideali, dalla fine del 2022 non autorizzerà oltre la vendita dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Israele Knesset

Novanta dei 120 deputati dellahanno sottoscritto oggi un appello alla Unilever - la ... avvertono, contrastano poi con le leggi in vigore inche vietano discriminazioni di clienti o di ......per bloccare le risoluzioni sfavorevoli anei forum globali - al diavolo i diritti umani e il diritto internazionale. È un triste declino per un partito che una volta ha portato laa ...La Knesset si è mobilitata contro la società di gelati Ben&Jerry's dopo che questa ha reso noto che, per restare fedele ai propri ideali, dalla fine del 2022 non autorizzerà oltre la vendita dei propr ...Tel Aviv - MEMO. Il ministero degli Interni israeliano si rifiuta di esaminare le domande di ricongiungimento familiare presentate da uomini palestinesi ...