Interplay non sta rilanciando il marchio e nega qualunque coinvolgimento – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 28 luglio 2021) Gli account ufficiali di Interplay negano qualunque coinvolgimento, non si sa chi stia cercando di rilanciare lo storico publisher.. Gli account ufficiali di Interplay negano qualunque coinvolgimento con quello che sta succedendo in queste ore. Per il momento non si sa chi stia cercando di rilanciare lo storico publisher di Fallout, Baldur’s Gate e ClayFighter. Ieri abbiamo parlato del possibile rilancio del marchio Interplay. Un account social, solo all’apparenza ufficiale, ha annunciato un rebranding dello storico ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 luglio 2021) Gli account ufficiali dino, non si sa chi stia cercando di rilanciare lo storico publisher.. Gli account ufficiali dinocon quello che sta succedendo in queste ore. Per il momento non si sa chi stia cercando di rilanciare lo storico publisher di Fallout, Baldur’s Gate e ClayFighter. Ieri abbiamo parlato del possibile rilancio del. Un account social, solo all’apparenza ufficiale, ha annunciato un rebranding dello storico ...

Advertising

Multiplayerit : Interplay non sta rilanciando il marchio e nega qualunque coinvolgimento - Eurogamer_it : No, #Interplay non sta per tornare con #Fallout e #BaldursGate. - TheGamesMachine : Tra leggendarie fortune e alterne vicende, la #Interplay degli originali #Fallout, #Descent e tanti altri non ha ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Interplay non Interplay sul ritorno: no, non stiamo per rilanciare nulla al momento non sono più in possesso dei Interplay, per questo la società non centra nulla con il futuro di tali brand. Insomma, forse era troppo bello per essere vero contare su un ritorno in pompa ...

I migliori e peggiori Fallout - La classifica Per gli standard odierni il titolo targato Interplay è sicuramente datato e fin troppo rétro , tanto da non essere assolutamente in grado di reggere il paragone con gli episodi più moderni sviluppati ...

Interplay non sta rilanciando il marchio e nega qualunque coinvolgimento Multiplayer.it Interplay sul ritorno: no, non stiamo per rilanciare nulla Dopo i post di ieri, Interplay Entertainment ha confermato che si trattava di annunci fasulli e che la compagnia non sta per annunciare nulla.

Interplay non sta tornando, arriva la smentita sui social Interplay Entertainment ha negato le recenti voci di corridoio sul suo possibile ritorno attraverso i propri canali social.

al momentosono più in possesso dei, per questo la societàcentra nulla con il futuro di tali brand. Insomma, forse era troppo bello per essere vero contare su un ritorno in pompa ...Per gli standard odierni il titolo targatoè sicuramente datato e fin troppo rétro , tanto daessere assolutamente in grado di reggere il paragone con gli episodi più moderni sviluppati ...Dopo i post di ieri, Interplay Entertainment ha confermato che si trattava di annunci fasulli e che la compagnia non sta per annunciare nulla.Interplay Entertainment ha negato le recenti voci di corridoio sul suo possibile ritorno attraverso i propri canali social.