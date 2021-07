Advertising

juventusfc : ?? Allegri: «In Serie A ci sono tanti bravi allenatori, l'Inter è la favorita perché campioni in carica, noi dobbiam… - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: Inter, la carica di Vidal: 'Tornerò il vero Arturo. Caccia a scudetto e Champions' - DONFREDSTLOT : RT @Gazzetta_it: Inter, la carica di Vidal: 'Tornerò il vero Arturo. Caccia a scudetto e Champions' - sportli26181512 : Inter, la carica di Vidal: 'Tornerò il vero Arturo. Caccia a scudetto e Champions': Inter, la carica di Vidal: 'Tor… - Gazzetta_it : Inter, la carica di Vidal: 'Tornerò il vero Arturo. Caccia a scudetto e Champions' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter carica

... Vidal parla con la grinta che in campo è mancata a lungo: "L'anno scorso non ho avuto un anno tanto bello - ammette il cileno aTV prima dell'amichevole col Crotone - , ho perso 2 - 3 mesi per ...... alle ore 21.00: a dare il via alle partita sarà la sfida tra il Milan (campione in) e la Rappresentativa Valle Brembana . Lazio, Torino, Albinoleffe,, Atalanta, Juventus, Monza, ...Il centrocampista cileno allontana le voci di mercato: "La società ha fiducia in me. L'anno scorso non è stato bello per me, ma ora sono pronto" ...Il centrocampista dell’Inter Matias Vecino ha parlato in vista della nuova stagione con Simone Inzaghi in panchina Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ai microfoni di Inter TV ha parlato della n ...