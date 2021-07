Governo: su giustizia e dl scuola si tratta ancora (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è ancora orientato, riferiscono fonti della maggioranza, a introdurre l'obbligo vaccinale per i professori in modo da permettere il ritorno in classe in sicurezza ma ha deciso di prendersi ancora del tempo prima di stringere sul dossier. E così il decreto legge sulla scuola, e anche sui trasporti, sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri della prossima settimana. Non si esclude alcuna ipotesi, anche se il segretario della Lega Salvini ha ribadito la propria contrarietà a un'eventuale stretta per il personale scolastico. "Le libertà per me sono sacre, invito tutti coloro che rischiano la ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - Il presidente del Consiglio Mario Draghi èorientato, riferiscono fonti della maggioranza, a introdurre l'obbligo vaccinale per i professori in modo da permettere il ritorno in classe in sicurezza ma ha deciso di prendersidel tempo prima di stringere sul dossier. E così il decreto legge sulla, e anche sui trasporti, sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri della prossima settimana. Non si esclude alcuna ipotesi, anche se il segretario della Lega Salvini ha ribadito la propria contrarietà a un'eventuale stretta per il personale scolastico. "Le libertà per me sono sacre, invito tutti coloro che rischiano la ...

