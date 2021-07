Advertising

Italia_Notizie : Fed: tassi fermi, gli acquisti saranno presto ripensati - giornaleradiofm : Approfondimenti: Fed lascia invariati i tassi di interesse fra 0 e 0,25%: (ANSA) - NEW YORK, 28 LUG - La Fed lascia… - fisco24_info : Fed: tassi fermi, gli acquisti saranno presto ripensati: L’economia, spiega la banca centrale, ha compiuto parte de… - mrcllznn : RT @fisco24_info: Fed lascia invariati i tassi di interesse fra 0 e 0,25%: Inflazione è salita riflettendo in gran parte fattori transitori… - iconanews : Fed lascia invariati i tassi di interesse fra 0 e 0,25% -

Ultime Notizie dalla rete : Fed tassi

Lalascia invariati idi interesse. Il costo del denaro resta fermo fra lo 0 e lo 0,25%. L'economia americana ha compiuto progressi verso gli obiettivi della, afferma la banca centrale al ...È quanto emerge dal comunicato del FOMC, il Comitato di politica monetaria della banca centrale americana, che ha confermato isuifunds ai minimi storici , in un range compreso tra lo zero ...NEW YORK, 28 LUG - La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo fra lo 0 e lo 0,25%. L'economia americana ha compiuto progressi verso gli obiettivi della Fed, afferma ...(Teleborsa) - La Federal Reserve conferma una politica monetaria accomodante e ribadisce "l'impegno ad utilizzare la gamma completa di strumenti per sostenere l'economia degli Stati Uniti in ...