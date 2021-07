Corsa e visione di gioco: ecco Hongla, l'intrigante scommessa dell'Hellas (Di mercoledì 28 luglio 2021) Stagione di cambiamenti per l'Hellas Verona. Dopo un biennio, infatti, i gialloblu hanno salutato il tecnico Juric (andato al Torino), il portiere Silvestri (passato all'Udinese) e il difensore jolly ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Stagione di cambiamenti per l'Verona. Dopo un biennio, infatti, i gialloblu hanno salutato il tecnico Juric (andato al Torino), il portiere Silvestri (passato all'Udinese) e il difensore jolly ...

Advertising

pensieriinversi : Sto tizio con la visione del mondo simile a quella che può avere una camola della farina, con la corsa a spararla p… - Ronald28520379 : @pisto_gol @bulgi81 Io non ho ancora capito quali centrocampisti forti abbia la juve. Mckennie non è ancora top anc… - bagiuann : @de_pinot Il centrocampista completo per antonomasia: carattere, corsa, contrasto, tecnica, visione di gioco e gol… - LaLadra_blog : RT @LaBtgdelGiallo: #9 puntata di 00B al @LaLadra_blog Oggi ci parla di Sepolcro, Fine della corsa di @claudiopaglieri e La mano di #Georg… - claudiopaglieri : RT @LaBtgdelGiallo: #9 puntata di 00B al @LaLadra_blog Oggi ci parla di Sepolcro, Fine della corsa di @claudiopaglieri e La mano di #Georg… -