Advertising

Giorno_Como : Como, operaio vola da sei metri mentre lavora su un ponteggio: è grave in ospedale - Giorno_Como : Cantiere maledetto: cinque a processo per la morte di Curri - Giorno_Como : Incidente sul lavoro, ferito un operaio I colleghi lo hanno soccorso per primi -

Ultime Notizie dalla rete : Como operaio

IL GIORNO

" Unal lavoro su un ponteggio in centro a, in via Bernardino Luini all'incrocio con via Cinque Giornate, si è ferito cadendo da un ponteggio questo pomeriggio alle 16.30. L'uomo, di ...E' precipitato da un ponteggio in pieno centro a. Ferito un. Precipitato da un ponteggio, soccorso unL'allarme in pieno centro città, più precisamente in via Bernardino Luini, è scattato alle 16.30. Unintento a ...Incidente nel pomeriggio di oggi in un cantiere in via Bernardino Luini, in centro Como. Un operaio che stava lavorando su un ponteggio, per cause ancora in fase di accertamento è caduto da un’altezza ...Como – Un operaio al lavoro su un ponteggio in centro a Como, in via Bernardino Luini all’incrocio con via Cinque Giornate, si è ferito cadendo da un ponteggio questo pomeriggio alle 16.30. L’uomo, di ...