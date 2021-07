Clio Make-up dimagrita: “Adesso mi sento meglio”. Qual è il segreto della sua dieta? (Di mercoledì 28 luglio 2021) Clio Make-up nell’ultimo periodo sembra aver subito una grande trasformazione. In molti, infatti, hanno notato che la blogger sia notevolmente dimagrita dopo l’ultima gravidanza. Proprio per questo, sul suo profilo sono presto arrivate tantissime richieste sulla dieta seguita dalla Make-up artist. L’influencer ha così voluto pubblicare un video in cui ha raccontato la sua esperienza … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 luglio 2021)-up nell’ultimo periodo sembra aver subito una grande trasformazione. In molti, infatti, hanno notato che la blogger sia notevolmentedopo l’ultima gravidanza. Proprio per questo, sul suo profilo sono presto arrivate tantissime richieste sullaseguita dalla-up artist. L’influencer ha così voluto pubblicare un video in cui ha raccontato la sua esperienza … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

_panenutella : clio make up è stata la mia infanzia. - zazoomblog : Clio Make up Clio perde 20 Kg e rivela “Sono riuscita a trovare una dieta …” - #perde #rivela #“Sono #riuscita - infoitcultura : Clio Make Up: 'Pesavo 90 kg', ecco come li ha persi - infoitcultura : Clio Make Up prima e dopo la dieta svela il suo segreto - zazoomblog : Clio Make Up racconta com’è cambiato il suo corpo dopo la gravidanza. - #racconta #com’è #cambiato #corpo -