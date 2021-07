Calcio: Vidal, 'ho parlato con la società, ha tanta fiducia in me' (Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano, 28 lug. - (Adnkronos) - "C'è tantissima voglia di tornare in campo. Lo scorso anno non è stato bellissimo per me, ho perso gli ultimi due o tre mesi per infortunio. Voglio stare bene e far sapere a tutto il mondo chi è Vidal. Ho parlato con la società, c'è un bel rapporto: loro hanno tanta fiducia in me, quest'anno deve essere il migliore". Così il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal tornato ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione agli ordini di mister Simone Inzaghi. "Sono già tre giorni che parlo con lui: è un allenatore importante, che parla bene e fa sentire bene la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano, 28 lug. - (Adnkronos) - "C'è tantissima voglia di tornare in campo. Lo scorso anno non è stato bellissimo per me, ho perso gli ultimi due o tre mesi per infortunio. Voglio stare bene e far sapere a tutto il mondo chi è. Hocon la, c'è un bel rapporto: loro hannoin me, quest'anno deve essere il migliore". Così il centrocampista dell'Inter Arturotornato ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione agli ordini di mister Simone Inzaghi. "Sono già tre giorni che parlo con lui: è un allenatore importante, che parla bene e fa sentire bene la ...

