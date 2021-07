Bob Odenkirk è in condizioni stabili dopo un problema cardiaco (Di giovedì 29 luglio 2021) Un portavoce della famiglia di Bob Odenkirk ha aggiornato sulle condizioni di salute dell'attore rassicurando i fan. Bob Odenkirk, come rivela un comunicato ufficiale, è in condizioni stabili dopo aver avuto un problema cardiaco nella giornata del 27 luglio durante le riprese di Better Call Saul in New Mexico. L'attore era impegnato nella realizzazione delle puntate inedite dello show prequel di Breaking Bad quando si è sentito male e ha dovuto essere portato in ospedale. Il portavoce di Bob Odenkirk ha dichiarato: "Possiamo confermare che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021) Un portavoce della famiglia di Bobha aggiornato sulledi salute dell'attore rassicurando i fan. Bob, come rivela un comunicato ufficiale, è inaver avuto unnella giornata del 27 luglio durante le riprese di Better Call Saul in New Mexico. L'attore era impegnato nella realizzazione delle puntate inedite dello show prequel di Breaking Bad quando si è sentito male e ha dovuto essere portato in ospedale. Il portavoce di Bobha dichiarato: "Possiamo confermare che ...

