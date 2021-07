Beautiful | trama 28 luglio 2021 | scontro tra Bill e Ridge

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Anticipazionioggi 28con la spiegazione di Sally a Wyatt e unoin ospedale dove Steffy è in coma.si scontrano Una nuova puntataoggi 28con la consapevolezza che nulla sarà più come prima. Il destino di Steffy è appeso ad un filo dopo il terribile incidente che ha avuto in moto. EraSpencer l'uomo alla guida dell'auto che ha travolto la Forrester ed è stato proprio lui a chiamare i soccorsi.ha contattato immediatamente ...

Arrivano le ultime anticipazioni delladelle puntate di, dal 2 all'8 agosto. Ridge e Brooke decidono di provare a far funzionare la loro storia, superando il bacio tra la donna e Bill. Shauna , però, rivela al Forrester che ...Lasi basa molto spesso sui triangoli amorosi e presto potrebbe nascere quello di Steffy, Finn e Paris . Ancora una volta, nelle prossime puntate diin onda in America, la figlia di ...Nella puntata di Brave and Beautiful (titolo originale Cesur ve Güzel) che va in onda il 29 luglio, Tahsin deciderà di convolare a nozze con Adalet ...In vista nuovi colpi di scena per la figlia di Ridge, che potrebbe presto ritrovarsi ancora a lottare per il proprio uomo ...