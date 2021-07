Astrazeneca, trombosi rare dopo seconda dose: nessun aumento dei rischi (Di mercoledì 28 luglio 2021) In uno studio pubblicato in pre-print sulla rivista scientifica inglese The Lancet, è emerso che il vaccino Astrazeneca e quelli a mRna non presentano particolari rischi di trombosi... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 luglio 2021) In uno studio pubblicato in pre-print sulla rivista scientifica inglese The Lancet, è emerso che il vaccinoe quelli a mRna non presentano particolaridi...

Advertising

Monica_Torriani : I casi di #trombosi e trombocitopenia dopo la seconda dose del vaccino #astrazeneca sono rarissimi e paragonabili a… - GDS_it : #Vaccini, #AstraZeneca: 'Non ci sono rischi di coaguli e trombosi dopo la seconda dose' - teenageriot1979 : @mstk_on @Esse02736592 @redback81 @Penny73070896 @lameduck1960 @Prima_Vera56 Astrazeneca. Prima consigliato sotto a… - alerex28 : evviva l’Italia con la sua organizzazione, mia nonna ha rifiutato l’astrazeneca in quanto soggetto a rischio trombo… - _Giag_ : @Majakovsk73 @Amos8125 @deidesk AstraZeneca no, AZ sì, no sopra i 65, no sotto i 65, trombosi sì, trombosi no, trom… -