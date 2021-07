Arrestato il latitante Fortunato Stassi in Spagna (Di mercoledì 28 luglio 2021) Flash d’agenzia dai carabinieri dei Ros e dalla Guardia Civil. Nel corso della mattinata odierna i Carabinieri del Ros e i Militari dell’Unidad Central Operativa (U.C.O) della Guardia Civil, in Fuengirola (Spagna). Hanno localizzato e Arrestato il latitante Stassi Fortunato il 66enne di Partanna(Tp) che era ricercato dal Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Flash d’agenzia dai carabinieri dei Ros e dalla Guardia Civil. Nel corso della mattinata odierna i Carabinieri del Ros e i Militari dell’Unidad Central Operativa (U.C.O) della Guardia Civil, in Fuengirola (). Hanno localizzato eilil 66enne di Partanna(Tp) che era ricercato dal

Advertising

infoitinterno : Latitante di Partanna arrestato in Spagna dai Carabinieri del Ros e Guardia Civil - NewSicilia : Una carta d'identità falsa aveva permesso al latitante di vivere e gestire il traffico di #droga perfino in #Spagna… - infoitinterno : Mafia, arrestato in Spagna latitante Fortunato Stassi - GDS_it : #Partanna: arrestato latitante in Spagna, deve scontare 11 anni per droga - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Roma. Oggi, i Carabinieri del ROS e i militari dell'Unidad Central Operativa (U.C.O) della Guardia Civil, a Fuengirola (S… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato latitante Scappa dalla Sicilia a Roma, Arrestato latitante in Spagna Nel corso della mattinata, i carabinieri del ros e i militari dell' unidad central operativa (u.c.o) della guardia civil, in fuengirola (spagna), hanno localizzato e arrestato il latitante stassi fortunato , 66enne di partanna (tp), che era ricercato dal 2019, per un provvedimento di esecuzione pena a 11 anni e 7 mesi di reclusione per il reato di associazione ...

Partanna: arrestato latitante in Spagna, deve scontare 11 anni per traffico internazionale di droga ... è stato arrestato in Spagna, a Fuengirola, in Costa del Sol, al termine di un'operazione condotta ... In base alle indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, il latitante ...

Droga, arrestato latitante in Spagna, deve scontare 11 anni Quotidiano di Sicilia Arrestato il latitante Fortunato Stassi in Spagna Flash d'agenzia arrestato il latitante Fortunato Stassi in Spagna dai carabinieri dei Ros e dalla Guardia Civil. cooperazione internazionale ...

Latitante “internazionale”, 66enne siciliano arrestato in Spagna: era un “re” del traffico di droga PARTANNA - Un latitante di 66 anni, Fortunato Stassi, originario di Partanna (in provincia di Trapani), è stato arrestato in Spagna (a Fuengirola, in ...

Nel corso della mattinata, i carabinieri del ros e i militari dell' unidad central operativa (u.c.o) della guardia civil, in fuengirola (spagna), hanno localizzato eilstassi fortunato , 66enne di partanna (tp), che era ricercato dal 2019, per un provvedimento di esecuzione pena a 11 anni e 7 mesi di reclusione per il reato di associazione ...... è statoin Spagna, a Fuengirola, in Costa del Sol, al termine di un'operazione condotta ... In base alle indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, il...Flash d'agenzia arrestato il latitante Fortunato Stassi in Spagna dai carabinieri dei Ros e dalla Guardia Civil. cooperazione internazionale ...PARTANNA - Un latitante di 66 anni, Fortunato Stassi, originario di Partanna (in provincia di Trapani), è stato arrestato in Spagna (a Fuengirola, in ...