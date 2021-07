Amazon sbarca a Palermo, 100 assunzioni e apertura in autunno (Di mercoledì 28 luglio 2021) Amazon annuncia l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Palermo. La nuova struttura sarà operativa a partire dal prossimo autunno e servirà i clienti residenti in Sicilia occidentale, principalmente nelle aree di Palermo, Trapani e Caltanissetta. Nel deposito di smistamento di 8.000 mq, Amazon creerà oltre 20 posti di lavoro a tempo indeterminato ed è previsto, sottolinea una nota, che i fornitori di servizi di consegna assumano 90 autisti a tempo indeterminato. “Negli ultimi dieci anni siamo diventati uno dei più importanti creatori di posti di lavoro in Italia – afferma ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021)annuncia l’di un nuovo deposito di smistamento a. La nuova struttura sarà operativa a partire dal prossimoe servirà i clienti residenti in Sicilia occidentale, principalmente nelle aree di, Trapani e Caltanissetta. Nel deposito di smistamento di 8.000 mq,creerà oltre 20 posti di lavoro a tempo indeterminato ed è previsto, sottolinea una nota, che i fornitori di servizi di consegna assumano 90 autisti a tempo indeterminato. “Negli ultimi dieci anni siamo diventati uno dei più importanti creatori di posti di lavoro in Italia – afferma ...

