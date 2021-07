Advertising

anteprima24 : ** Agostino Lettieri Five Soccer: iscrizione alla C1 ed una piacevole sorpresa sul campo di gioco **… -

Ultime Notizie dalla rete : Agostino Lettieri

anteprima24.it

Premiati che continuano con Luigi(Disco, 30.77), Umberto Marrazzo (Giavellotto, 43.99), ...in vista dei Campionati Italiani!" A far da eco alle dichiarazioni degli atleti è il DT......Gennaro Capparelli - Sindaco di Aqcauformosa Francesco Mundo - Sindaco di Trebisacce Luigi...Mariotti - Sindaco di San Marco Argentano Francesco Lo Giudice - Sindaco di Bisignano...L’Agostino Lettieri Five Soccer è lieta di annunciare l’accordo col portiere Raffaele Vitiello per la stagione 2021-2022 che vedrà il sodalizio irpino partecipare al campionato di serie C1. Vitiello, ...