Variante Delta, morta bambina di 11 anni ricoverata in ospedale (Di martedì 27 luglio 2021) Variante Delta, morta bambina di 11 anni di Palermo che aveva già una grave patologia. La situazione contagi in Sicilia Getty Images La Variante Delta è la principale preoccupazione delle autorità sanitarie in vista dell'autunno e tra le sue vittima anche una piccola paziente. Aveva undici anni ed era ricoverata all'ospedale palermitano Giovanni Di Cristina. Si trovata nel reparto di terapia intensiva da diversi giorni a causa di una malattia metabolica rara. Come riporta Insanitas, il ...

