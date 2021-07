Tortu: «Non sento la pressione. Quando corro sfido me stesso, i miei limiti, non gli avversari» (Di martedì 27 luglio 2021) Su Libero, un’intervista a Filippo Tortu. E’ alla sua prima Olimpiade. Sabato affronterà i 100 metri e la staffetta 4×100. «Non la stiamo vivendo molto la città. Abbiamo fatto un sacco di controlli, noi dell’atletica poi non siamo nel villaggio olimpico ma in un’università a un’ora e mezza da Tokyo dove abbiamo strutture eccezionali per allenarci al meglio. Essere arrivato a disputare una Olimpiade è qualcosa di fantastico, me ne rendo conto solo adesso. Fino all’altro giorno non mi sembrava ancora vero: sto realizzando di farvi parte ora che sono iniziate le gare». Racconta la sua giornata tipo: «Ci alziamo alle 8: per prima cosa facciamo il tampone e poi colazione. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Su Libero, un’intervista a Filippo. E’ alla sua prima Olimpiade. Sabato affronterà i 100 metri e la staffetta 4×100. «Non la stiamo vivendo molto la città. Abbiamo fatto un sacco di controlli, noi dell’atletica poi non siamo nel villaggio olimpico ma in un’università a un’ora e mezza da Tokyo dove abbiamo strutture eccezionali per allenarci al meglio. Essere arrivato a disputare una Olimpiade è qualcosa di fantastico, me ne rendo conto solo adesso. Fino all’altro giorno non mi sembrava ancora vero: sto realizzando di farvi parte ora che sono iniziate le gare». Racconta la sua giornata tipo: «Ci alziamo alle 8: per prima cosa facciamo il tampone e poi colazione. ...

