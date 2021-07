Tokyo 2021 | Federica Pellegrini è in finale nei 200 sl Ecco le prossime gare

Advertising

Gazzetta_it : Intervista esclusiva a Kessie da Tokyo: 'Voglio solo il Milan. E mi vedo Presidente a vita...' - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - TataChips86 : RT @doubleG____: Atene 2004. Pechino 2008. Londra 2012. Rio 2016. Tokyo 2021. signore e signori, la divina Federica Pellegrini. ?????? #swi… - eHabitatit : La squadra olimpica dei rifugiati a Tokyo 2020, una nuova vita con lo sport ???????????????????????@YusraMardini… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2021

Il Fatto Quotidiano

Medaglia di argento per gli Stati Uniti con la coppia composta da Jessica Paratto e Delaney Schnell , che hanno totalizzato 310.80 punti. Il bronzo è finito al collo delle messicane Gabriela Agundez ...... secondo incontro delle azzurre nel torneo di volley femminile delle Olimpiadi di2020. Sono le due squadre che più hanno impressionato al debutto ottenendo vittorie di altissimo profilo ed ...“ Come ben sanno gli atleti olimpici, idratarsi durante l’attività sportiva è cruciale: raggiungere un alto livello di liquidi nel corpo fin da prima dell’allenamento è importante per evitare di riman ...Traguardo storico per la nuotatrice italiana. Medaglia di legno per Ceccon: “Arrabbiato ma felice per il nuovo record” ...