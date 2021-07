Tokyo 2020 | ciclismo | cronometro uomini oggi in tv e streaming | gli orari di partenza

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Mercoledì 28 luglio va in scena lamaschile delle Olimpiadi di, una delle prove più attese per ilitaliano. Fa infatti il suo esordio in questi Giochi Filippo Ganna, uno dei grandi favoriti per il podio e da molti considerato atteso al duello con Wout Van Aert. Per l’Italia però ci sarà anche Alberto Bettiol. Ladella corsa è prevista per le 7:00 del mattino italiano, le 14:00 locali: saranno 39 i corridori al via, con Ganna che sarà l’ultimo a partire proprio dopo Van Aert. Andiamo quindi a scoprire quando e come seguire la corsa in diretta. SEGUI IL LIVE SU ...

Le Olimpiadi didelsi aprono nel peggiore dei modi. Prima di tutto perché, come suggerisce la data stessa, iniziano con un anno di ritardo a causa del Covid. In secondo luogo perché i contagi, in Giappone,...Il medagliere dell' Italia alle Olimpiadi dicontinua a crescere ma per il momento gli ori latitano: chissà che la svolta in tal senso non arrivi nelle gare in programma mercoledì 28 luglio . Tutti con Federica Si comincia alle 2:20 ...Olimpiadi Tokyo 2020, cronometro donne ciclismo: la diretta scritta della gara, Elisa Longo Borghini unica italiana al via ...Olimpiadi Tokyo 2020, oggi in tv e streaming la cronometro maschile con Alberto Bettiol e Filippo Ganna. Gli orari di partenza degli azzurri e come seguire la corsa ...