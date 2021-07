TIM | i ricavi di Gruppo tornano a crescere nel primo semestre

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – TIM ha chiuso ilconpari a 7,6 miliardi di euro (in crescita dello 0,5% anno su anno, su base organica). In particolare, idel secondo trimestre si sono attestati a 3,8 miliardi di euro, in crescita rispetto al secondo trimestre 2020 di un punto percentuale (della telefonia fissa domestica a +0,2%). Ida servizi dinel trimestre sono stati pari a 3,5 miliardi di euro, in calo dell’1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma in miglioramento rispetto al trimestre precedente (-2,5% anno su anno). ...