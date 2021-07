Temptation Island, un tentatore fa spoiler e rivela il finale su Instagram (Di martedì 27 luglio 2021) Anche l’edizione 2021 di Temptation Island è giunta al termine. Questa sera, 27 luglio, dalle 21.25 andrà in onda la sesta e ultima puntata. Anche le ultime coppie rimaste potranno finalmente affrontare l’attesissimo falò di confronto finale. La quinta puntata, che ha registrato uno share pari al 23,7%, ha visto Floriana e Federico confrontarsi ancora, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 luglio 2021) Anche l’edizione 2021 diè giunta al termine. Questa sera, 27 luglio, dalle 21.25 andrà in onda la sesta e ultima puntata. Anche le ultime coppie rimaste potranno finalmente affrontare l’attesissimo falò di confronto. La quinta puntata, che ha registrato uno share pari al 23,7%, ha visto Floriana e Federico confrontarsi ancora, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Agenzia_Ansa : Fiamme nell'hotel di Temptation Island in #Sardegna, 60 evacuati. Lo scorso anno un altro rogo #ANSA - francesca_edser : RT @Ila__C: macron in polinesia come lenticchio a temptation island - smiletiziano1 : Non io che scopro solo adesso che Luciano di Temptation Island ha gareggiato con Gennaro Lillio a Pechino Express. - didimiyy : @1a_v1ttor francesco chiofalo, partecipò a temptation island qualche stagione fa in coppia con selvaggia roma ?? un personaggio molto trash - silviarizzo__ : RT @thatsthefckntea: stasera devo vedere temptation island e le olimpiadi di nuoto con letteralmente quattro ore di sonno (ho dormito dalle… -