(Di martedì 27 luglio 2021) Proprio mentre molti si chiedono che fine abbia fatto l’affaire camici in Lombardia, ladiannuncia a sorpresa che l’inchiesta è stata ultimata. “Anteponevano all’interesse pubblico, l’interesse e la convenienza personali del Presidente di Regione Lombardia” è quanto si legge nell’avviso di conclusione indagini da parte dei magistrati guidati daltore Francesco Greco in relazione al caso dell’affidamento del 16 aprile 2020 della fornitura, da oltre mezzo milione di euro, di 75mila camici e altri dispositivi di protezione individuale a Dama, società di Andrea Dini, cognato del governatore lombardo. Un fascicolo che ha ...

Advertising

EnricoLetta : Sì! Ieri e oggi in #Calabria, regione che deve diventare questione nazionale e, sì, sono davvero molto fiducioso su… - vincenzocacac12 : - CPF02294951 : @AzzurraBarbuto @a_meluzzi Va in crescendo, se la storia insegna qualcosa e che è meglio stroncare verte derive sul… - Massimo22185550 : RT @LaNotiziaTweet: Svolta sul camicigate. La Procura di Milano chiude l’indagine e prepara le richieste di rinvio a giudizio - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: Svolta sul camicigate. La Procura di Milano chiude l’indagine e prepara le richieste di rinvio a giudizio -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta sul

LA NOTIZIA

... Mustafa al - Kadhimi, avrebbe dovuto segnare un punto dinell'impegno degli Stati Uniti nel ... Il numero di soldati e "contractor"campo resterà tuttavia quasi certamente invariato. L'...E' nel 2019 che si verifica la: grazie all'ingresso in società di Nicola e Giulio Nicoletti, ...palco dell'evento si sono alternati negli anni diversi speaker legati a importanti agende e ...Quanto sei soddisfatto della squadra che stai per cominciare ad allenare? Qual è il lavoro che ti piacerebbe impostare in questa tua prima stagione biancorossa? "Sono ...Oroscopo 2021 di Barbanera. Cosa prevede Barbanera? Scopri i segreti delle stelle: tre suggerimenti per un anno al top! Ecco come le posizioni e i ...